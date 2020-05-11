Власти Красногорска ищут родственников стариков, проживавших в хосписе

Власти Красногорска сейчас пытаются разыскать родственников постояльцев горевшего хосписа. Обзваниваются те, кто имеет отношение к старикам.
Сами выжившие пожилые люди на данный момент находятся под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но всё равно им требуется помощь и поддержка близких,
Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец загоревшегося в подмосковном Красногорске хосписа не смог назвать точное число постояльцев. Его в данный момент допрашивают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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