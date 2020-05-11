Власти Красногорска ищут родственников стариков, проживавших в хосписе

https://static.news.ru/photo/94266bb0-9340-11ea-92e7-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: krasnogorsk-adm.ru

Власти Красногорска сейчас пытаются разыскать родственников постояльцев горевшего хосписа. Обзваниваются те, кто имеет отношение к старикам.

Сами выжившие пожилые люди на данный момент находятся под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но всё равно им требуется помощь и поддержка близких, сообщает пресс-служба мэрии Красногорска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец загоревшегося в подмосковном Красногорске хосписа не смог назвать точное число постояльцев. Его в данный момент допрашивают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.