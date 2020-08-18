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Власти Ингушетии сообщили о нейтрализации двух преступников, которые причастны к нападению на полицейских. На данный момент на месте работает следственная группа.

Ликвидированы двое боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление. Их личности пока не установлены, — отметили представители силовых структур.

Первое столкновение между силовиками и неизвестными лицами произошло 18 августа 2020 года. По словам очевидцев, были слышны звуки выстрелов. Однако информация о пострадавших не поступала.

Как ранее информировал NEWS.ru, боевики в Сомали устроили взрыв и захватили заложников. Согласно имеющимся данным, террористы из группировки «Аш-Шабаб» забаррикадировались на пятом этаже гостиницы. Есть предварительная информация о погибших, среди которых называют и госслужащих.