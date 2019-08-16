https://static.news.ru/photo/afb17d08-c108-11e9-8668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пермская транспортная компания, которой принадлежит врезавшийся в стену здания автобус, будет отстранена от работы на пассажирских маршрутах. Мораторий введён на время расследования обстоятельств ДТП.

Местный департамент дорог и транспорта также проведёт собственную проверку инцидента. Об этом распорядился глава города Дмитрий Самойлов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Там уточнили, что автобус принадлежит ООО «Дизель». Градоначальник и руководитель департамента отправились на место аварии.

По данным мэрии Перми, из 59 человек, находившихся в автобусе, погибла одна женщина, ещё 16 человек, включая четверых детей, пострадали. Как писал News.ru, губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что помощь врачей после аварии потребовалась 22 людям.

Предварительной причиной ДТП, по данным мэрии, является техническая неисправность автобуса.