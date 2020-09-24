Вдова Караченцова обвинила сотрудников бассейна в смерти дочери Конкина

https://static.news.ru/photo/36606238-fed9-11ea-9005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина пребывает в ужасе от смерти дочери Владимира Конкина Софии в бассейне. Актриса задаётся вопросом: где в этот момент были сотрудники бассейна?

Поргина хорошо знакома с семьёй знаменитого Шарапова из «Место встречи изменить нельзя». Она и сама часто посещает бассейн и знает, что там можно столкнуться со всяким: сбилось дыхание, свело ногу судорогой. И поэтому за происходящим всегда должен следить инструктор.

В данном случае, считает Поргина, инструкторы бассейна отнеслись к своей работе без «должной ответственности», приводит мнение вдовы Караченцова WomanHit. Случившееся — это «позор и нонсенс».

Даже если ей стало плохо, и она теряла сознание, дежурный должен был видеть, что она погружается в воду. Это же ненормально, что никого не было! Всегда должен находиться профессиональный сотрудник поблизости, — возмущена Поргина.

Дочь Владимира Конкина 32-летняя София умерла в бассейне фитнес-центра в ночь на 24 сентября. Девушка утонула в пресной воде, несмотря на то, что занималась плаванием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Конкин не открыл дверь человеку, который посреди ночи приехал к нему сообщить о смерти дочери. Исполнитель роли Шарапова из «Место встречи изменить нельзя» поплотнее закрыл дверь, думая, что к нему нагрянули хулиганы.