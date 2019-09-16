https://static.news.ru/photo/bb69e592-d858-11e9-97f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

В центре Новосибирска вандалы изрисовали фасад часовни святого Николая Чудотворца — одной из главных достопримечательностей города. Четверть века назад эту часовню восстановили к 100-летнему юбилею Новосибирска.

Как сообщает «Ридус», в настоящее время полицейские устанавливают личности причастных к этому происшествию.

Часовню Николая Чудотворца заложили в Новосибирске в 1914 году, в 1930-м её разрушили, установив здесь памятник молотобойцу, а затем — Сталину. В 1993 году часовня была восстановлена.

Как писал News.ru, удмуртская полиция задержала троих 12-летних школьников по факту вандализма на кладбище. Они повалили и повредили кресты и плиты 14 надгробий на погосте в Воткинске. Все школьники из неблагополучных семей. Двое из них ранее уже попадали в поле зрения полицейских.