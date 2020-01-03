В якутской больнице прооперировали ребёнка, которому в бронхи попал фрагмент пластмассовой игрушки. Инцидент произошёл 1 января в одном из отдалённых сёл Амгинского улуса.
Четырёхлетний ребёнок травмировал себя куском игрушки, в результате чего его часть проникла через нос в бронхи. Компьютерная томография показала, что инородное тело размером 12 мм находится в правом главном бронхе,
Для проведения сложной операции в Амгу был направлен специалист высшей квалификации — борт-врач-эндоскопист Иннокентий Павлов. Операция в Амгинской ЦРБ прошла успешно. В настоящее время маленький пациент идёт на поправку.
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