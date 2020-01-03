https://static.news.ru/photo/f82ffee8-2f89-11ea-a71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В якутской больнице прооперировали ребёнка, которому в бронхи попал фрагмент пластмассовой игрушки. Инцидент произошёл 1 января в одном из отдалённых сёл Амгинского улуса.

Четырёхлетний ребёнок травмировал себя куском игрушки, в результате чего его часть проникла через нос в бронхи. Компьютерная томография показала, что инородное тело размером 12 мм находится в правом главном бронхе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Для проведения сложной операции в Амгу был направлен специалист высшей квалификации — борт-врач-эндоскопист Иннокентий Павлов. Операция в Амгинской ЦРБ прошла успешно. В настоящее время маленький пациент идёт на поправку.

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