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В Волгограде нашли труп без головы и рук

15:56, 22 февраля 2021 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело мужчины без головы и рук нашли в Тракторозаводском районе Волгограда. По данному факту СКР начал проверку.

Труп был обнаружен у посёлка Дачный на берегу реки Мокрая Мечетка. На него наткнулся один из местных рыбаков, который и сообщил о находке в полицию. После того, как вмёрзшее в лёд тело было извлечено спасателями, его направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит установить время и причину смерти неизвестного, личность которого в настоящее время выясняется.

По мнению следователей, гибель мужчины носит некриминальный характер. Они полагают, что отсутствие головы и конечностей — результат гнилостных изменений и объедания тела животными. Также предполагается, что погибший ранее мог быть объявлен в розыск как пропавший без вести, сообщает V1.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе были обнаружены пакеты с частями тела женщины. По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали мужчину 1956 года рождения. Он дал признательные показания.

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