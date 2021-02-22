В Волгограде нашли труп без головы и рук

https://static.news.ru/photo/a97f2a10-750d-11eb-98b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело мужчины без головы и рук нашли в Тракторозаводском районе Волгограда. По данному факту СКР начал проверку.

Труп был обнаружен у посёлка Дачный на берегу реки Мокрая Мечетка. На него наткнулся один из местных рыбаков, который и сообщил о находке в полицию. После того, как вмёрзшее в лёд тело было извлечено спасателями, его направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит установить время и причину смерти неизвестного, личность которого в настоящее время выясняется.

По мнению следователей, гибель мужчины носит некриминальный характер. Они полагают, что отсутствие головы и конечностей — результат гнилостных изменений и объедания тела животными. Также предполагается, что погибший ранее мог быть объявлен в розыск как пропавший без вести, сообщает V1.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе были обнаружены пакеты с частями тела женщины. По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали мужчину 1956 года рождения. Он дал признательные показания.