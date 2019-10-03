В Томской области сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства двух женщин, работавших в коммерческой организации.
ЧП произошло в Ленинском районе города Томска. Тела двух женщин были обнаружены с огнестрельными ранениями. Следователи установили мужчину, которой, предположительно совершил преступление. Однако он покончил с собой до прибытия наряда полиции, сообщается на
Ранее News.ru писал о том, что 18 сентября сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, когда его пытались задержать по подозрению во взятке.
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