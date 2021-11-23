В ТЦ Петербурга девушка упала в шахту лифта и провела там ночь

Посетительница одного из торговых центров в Санкт-Петербурге упала в шахту лифта, пытаясь выбраться из застрявшей кабины. Она получила травмы и прождала помощь до утра из-за закрытия ТЦ. Утром пострадавшую доставили в больницу, прокуратура проводит проверку случившегося, передаёт «Московский Комсомолец».

Как сообщает газета, инцидент произошёл в ТЦ «Континент» на Бухарестской улице. 25-летняя пассажирка застряла в лифте. Пытаясь выбраться самостоятельно, она сорвалась в шахту с высоты около шести метров. Девушка получила травмы. Торговый центр закрылся, и до утра пострадавшая не смогла получить помощь.

Утром девушку обнаружили, транспортировали на жёстких носилках и доставили в больницу. Врачи оценили её состояние как тяжёлое.

Отмечается, что прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту данного инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве упал лифт с 10 пассажирами. Кабина сорвалась с высоты пятого этажа, но её задержала сработавшая техническая система. В результате лифт с шестью взрослыми и четырьмя детьми застрял между вторым и третьим этажами, никто не пострадал. Предварительно, причиной стал оборвавшийся трос.