https://static.news.ru/photo/c717657a-564f-11ea-8a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: tatarstan.sledcom.ru

После массового отравления детей в частном бассейне Татарстана возбудили уголовное дело. Инцидент произошёл 22 февраля.

По предварительным данным, несколько семей сняли гостевой дом на базе отдыха «Тонус». Во время отдыха дети и подростки искупались в бассейне. Они находились в воде более часа, а затем некоторым из них стало плохо: появилась рвота и головокружение, покраснели глаза. Пострадали 18 человек, шесть из них госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ), сообщает «Интерфакс-Поволжье».

NEWS.ru сообщал, что семь детей в возрасте от трёх до 13 лет отравились в бассейне Перми. По предварительным данным, причиной отравления мог стать попавший в воду реагент.