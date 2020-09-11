В Тамбовской области разбился легкомоторный самолёт

https://static.news.ru/photo/3c3b60c0-f459-11ea-ad7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Легкомоторный самолёт, который опрыскивал поля, потерпел крушение в районе села Новоникольское Тамбовской области.

Как сообщает Telegram-канал «112», на борту находился один человек, он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, несмотря на попытки реанимации. К публикации приложена видеозапись последствий аварии.

Самолёт при падении перевернулся и серьёзным образом деформировался. Также на записи видно пилота, лежащего рядом с транспортным средством.

Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в районе деревни Бабенки в Новой Москве, где при падении аэроплана пострадали два человека.