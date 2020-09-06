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Происшествия

Два человека пострадали при падении аэроплана в Новой Москве

19:54, 06 сентября 2020

В районе деревни Бабенки в Новой Москве упал аэроплан. В результате инцидента два человека пострадали.

В районе деревни Бабенки упал аэроплан, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося выяснятся. Врачи оказывают помощь пострадавшим.

Как ранее писал NEWS.ru, частный легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово под Калининградом. Воздушное судно принадлежит Филину А. В.

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