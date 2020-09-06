Два человека пострадали при падении аэроплана в Новой Москве

В районе деревни Бабенки в Новой Москве упал аэроплан. В результате инцидента два человека пострадали.
В районе деревни Бабенки упал аэроплан, —
сообщилТАСС источник в экстренных службах.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося выяснятся. Врачи оказывают помощь пострадавшим.
Как ранее писал NEWS.ru, частный легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово под Калининградом. Воздушное судно принадлежит Филину А. В.
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