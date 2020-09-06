Два человека пострадали при падении аэроплана в Новой Москве

19-летняя девушка погибла в конюшне подмосковного села Рыболово. Студентка помогала тренировать скакунов и ухаживала за ними за возможность участвовать в скачках. Конным спортом она занимается с восьми лет.

По словам очевидца, всё произошло внезапно. Девушка объезжала лошадь, на которой раньше ездила не раз. Внезапно конь встал на дыбы. Екатерина не смогла справиться с ним и вместе с животным...