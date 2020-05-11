В СК сообщили о возможной причине пожара в подмосковном хосписе

Причиной пожара в хосписе на территории подмосковного Красногорска могла стать неисправность электрической проводки. Об этом 11 мая сообщили представители Следственного комитета РФ.
Отмечается, что по факту возгорания в хосписе, в результате которого погибли девять человек, возбуждено уголовное дело,
Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Вышившие пожилые люди находятся под присмотром. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв отдал распоряжение об оказании помощи пострадавшим в частном хосписе, который сгорел в Красногорске. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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