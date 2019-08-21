https://static.news.ru/photo/c3e80daa-c414-11e9-a87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

Обрушение породы произошло в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске. В результате там заблокировало одного рабочего.

Произошло небольшое обрушение породы в шахте в Североуральске. Один человек заблокирован, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Ранее News.ru писал о пожаре в одном из забоев шахты «Грамотеинская» в Кемеровской области. На плановую производственную деятельность рабочих инцидент не повлиял. Для расследования причин пожара создана специальная комиссия.