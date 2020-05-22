В Сети появились записи переговоров пилотов разбившегося в Пакистане борта

https://static.news.ru/photo/f4346dd6-9c23-11ea-9c43-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Global Look Press

В интернете опубликованы переговоры пилота разбившегося самолёта «пакистанских авиалиний» с диспетчером. Их обнародовал в своём Twitter киноактёр и певец Факхар э Алам.

Last Radio conv of PK8303



Control: appear to be turning left.



Pilot: we are proceeding direct we have lost engine.



Control: runway available to land at 25



Pilot: Roger



Pilot: Sir Mayday Mayday Mayday Mayday Pakistan 8303



Control: 8303 roger both runways clear to land — Fakhr-e-Alam (@falamb3) May 22, 2020

Согласно опубликованной им информации, на борту был 91 пассажир. Среди них есть гражданин иностранного государства — Эрик Саймон.

Согласно записи переговоров, пилот сообщил диспетчеру о потере двигателя, после чего подал сигнал бедствия.

Лайнер разбился недалеко от аэропорта города Карачи. Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. По данным СМИ, на борту лайнера могли находиться 99 пассажиров и восемь членов экипажа.

Самолёт упал в 4 км от аэропорта, перед крушением пилоты сообщили о неисправности шасси. Лайнер сделал несколько кругов перед посадкой и рухнул прямо на жилые дома, писал NEWS.ru.