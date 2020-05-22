В Сети появились записи переговоров пилотов разбившегося в Пакистане борта

Согласно опубликованной им информации, на борту был 91 пассажир. Среди них есть гражданин иностранного государства — Эрик Саймон.
Согласно записи переговоров, пилот сообщил диспетчеру о потере двигателя, после чего подал сигнал бедствия.
Лайнер разбился недалеко от аэропорта города Карачи. Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. По данным СМИ, на борту лайнера могли находиться 99 пассажиров и восемь членов экипажа.
Самолёт упал в 4 км от аэропорта, перед крушением пилоты сообщили о неисправности шасси. Лайнер сделал несколько кругов перед посадкой и рухнул прямо на жилые дома, писал NEWS.ru.