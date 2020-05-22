Происшествия

В Сети появились записи переговоров пилотов разбившегося в Пакистане борта

14:57, 22 мая 2020
Фото: twitter.com/Global Look Press

В интернете опубликованы переговоры пилота разбившегося самолёта «пакистанских авиалиний» с диспетчером. Их обнародовал в своём Twitter киноактёр и певец Факхар э Алам.

Согласно опубликованной им информации, на борту был 91 пассажир. Среди них есть гражданин иностранного государства — Эрик Саймон.

Согласно записи переговоров, пилот сообщил диспетчеру о потере двигателя, после чего подал сигнал бедствия.

Лайнер разбился недалеко от аэропорта города Карачи. Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. По данным СМИ, на борту лайнера могли находиться 99 пассажиров и восемь членов экипажа. 

Самолёт упал в 4 км от аэропорта, перед крушением пилоты сообщили о неисправности шасси. Лайнер сделал несколько кругов перед посадкой и рухнул прямо на жилые дома, писал NEWS.ru.

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