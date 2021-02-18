В Саратове завели уголовное дело о вымогательстве в тюремной больнице

https://static.news.ru/photo/84e59cfc-71c5-11eb-b35f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Саратовской области обязала региональное управление МВД завести уголовное дело о вымогательствах в местной туберкулёзной больнице ФСИН (ОТБ-1). На пытки в данном учреждении неоднократно жаловались заключённые и правозащитники.

В ходе проверки установлены обстоятельства, указывающие на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), по указанию прокуратуры области ОП № 2 в составе УМВД России по Саратову возбуждено уголовное дело по признакам состава вышеуказанного преступления, — цитирует сообщение прокуратуры портал «Общественное мнение».

По информации издания, отдел полиции должен был провести проверку по заявлению супруги заключённого, находившегося в ОТБ-1, у которого вымогали деньги. Однако в данном структурном подразделении МВД не принимали мер «для качественного проведения проверки и возбуждения уголовного дела». В связи с этим сотрудники прокуратуры провели свою проверку и нашли в деятельности отдела нарушения.

Как писал NEWS.ru, в Саратовской области несколько заключённых, а также их родственники сообщили об издевательствах, изнасилованиях и вымогательствах в учреждениях регионального УФСИН, в том числе в ОТБ-1. После этого в тюремном ведомстве начали проверку, а независимый комитет против коррупции и пыток Gulagu.net опубликовал фильм-расследование о происходящем в туберкулёзной больнице.