В Самаре потушили 10 горевших домов

https://static.news.ru/photo/1497d088-d95d-11ea-ae5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

Пожарным удалось справиться с огнём в десятке одновременно охваченных пламенем частных домов в Железнодорожном районе. Об этом сообщила пресс-служба самарского ГУ МЧС.

До этого спасатели сообщали, что пожар произошёл в Самаре на улице Железноводская. Сначала его площадь составляла 250 кв. м, но потом увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров, а огонь распространился уже на 10 жилых зданий. Осложняло работу пожарных и то, что в домах начали взрываться газовые баллоны. Всего взрыва было два, и из-за этого образовался ещё один очаг пожара.

Пожар ликвидирован в 12:29 (11:29 мск) на площади 1300 квадратных метров, — сказано в сообщении.

При вызове был объявлен повышенный ранг — пожар № 3. В ГУ МЧС ранее подтвердили, что погибших и пострадавших нет, а эвакуация не проводилась.

В самарской мэрии после этого заверили, что для жителей сгоревших домов в одной из школ развернули пункт временного размещения. В качестве причины, по предварительной версии, рассматривается аварийная работа электропроводки в одном из домов.

Как писал NEWS.ru, в пятницу власти Франции сообщили о пожаре в крупном заповеднике Фонтенбло около Парижа. Он расположен в 60 км к югу от города.