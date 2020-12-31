В Самаре на заводе, где произошёл крупный пожар, обрушились перекрытия

https://static.news.ru/photo/5bc20384-4c58-11eb-b724-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

Обрушение кровли и межэтажных перекрытий на площади 1,25 тысячи квадратных метров произошло в результате пожара в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1,25 тысячи квадратных метров. Личный состав пожарно-спасательных подразделений работает на безопасном расстоянии, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 213 человек и 74 единицы техники.

Ранее МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара на подшипниковом заводе с 0,8 тыс. до 1,2 тыс. квадратных метров. Ему был присвоен повышенный, третий ранг сложности.

При пожаре в здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод», который произошёл 1 января около 08:00 (07:00 мск), погиб мужчина. Его тело было обнаружено на месте происшествия. Известно, что эвакуация из горящего здания не проводилась. Завод находится на стадии расформирования и не работает с 2018 года.

Самарская прокуратура начала проверку по факту пожара и намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода, писал NEWS.ru.