В Приамурье задержали подозреваемого в двойном убийстве

В городе Свободный Амурской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства. Об этом сообщает УМВД России по региону. Задержанный помещён в изолятор временного содержания.

По данным полиции, третьего апреля в городе Свободный в подъезде дома были найдены тела мужчины и женщины 1952 и 1955 годов рождения соответственно. Оба имели огнестрельные ранения. Правоохранительные органы установили, что к совершению преступления может быть причастен местный житель 1984 года рождения.

Его местонахождение было установлено через несколько часов. Вооружённого мужчину блокировали в его собственном гараже. На неоднократные требования сдаться он не реагировал. В результате после продолжительных переговоров он был задержан при поддержке СОБР Росгвардии. Оружие у подозреваемого изъято.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

Ранее стало известно, что жителя Тасеевского района Красноярского края Александра Хаконова подозревают в убийстве жены. Предполагается, что к трагическому исходу привела ссора супругов, после которой мужчина вывез тело убитой на свалку. Согласно данным сайта администрации Тасеевского района, Хаконов является действующим депутатом.