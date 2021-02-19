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В Петербурге задержаны трое иностранцев с 60 кг кокаина

10:59, 19 февраля 2021 67
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спецслужбы в Санкт-Петербурге задержали троих иностранных граждан, у которых было 60 килограммов кокаина.

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с территориальным органом безопасности пресечён международный канал поставки наркотических средств в РФ. В результате проведённых мероприятий задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято свыше 60 килограммов наркотического средства кокаин, — приводит РИА Новости сообщение Центра общественных связей ФСБ РФ.

В отношении задержанных возбуждены дела по нескольким уголовным статьям, в том числе о подготовке преступления, покушении на преступление, а также о незаконном сбыте и пересылке наркотических средств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские спецслужбы в Воронеже задержали несколько человек, связанных с украинской неонацистской группировкой МКУ. При обыске у подозреваемых были изъяты холодное оружие, запрещённая символика и экстремистская литература.

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