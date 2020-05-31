В Петербурге задержали педофилов, годами насиловавших двух школьников

https://static.news.ru/photo/ae138ea6-a3d3-11ea-8adf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Петербурге вышли на след серийных педофилов, которые годами растлевали несовершеннолетних мальчиков. Подозреваемые — 59-летний сотрудник исследовательского судна и 54-летний охранник парковки — записывали свои действия на видео.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленники встречались с мальчиками на съёмной квартире. Во время обысков у них были изъяты нетбук, мобильный телефон, планшет, диски, фотоальбомы, флешки с фото- и видеоматериалами порнографического характера, в том числе с участием потерпевших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как отмечают «Невские новости», все дети, с которыми встречались подозреваемые, — из уязвимых категорий, преимущественно воспитанники детских домов.

Ранее NEWS.ru писал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о росте числа преступлений против детей за 2019 год почти на 10%. Она отметила, что необходимо ужесточить контроль за педофилами по примеру других стран.