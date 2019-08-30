Посетителей торгово-развлекательного комплекса «Родео Драйв» эвакуируют в Санкт-Петербурге. Причиной стало задымление в ресторане.
Экстренные меры были приняты после сообщения о появлении дыма в районе кровли, сообщает пресс-служба местного главка МЧС. По предварительным данным, его затянуло в вентиляцию при прогреве печи в заведении общепита.
Специалисты выявляют степень опасности ЧП и проводят проверку инженерных систем в здании.
Как ранее писал News.ru, после обнаружения бесхозной сумки началась эвакуация персонала и посетителей торгового центра в Ростове-на-Дону. Некоторое время спустя выяснилось, что переполох возник из-за забывчивости покупателя.