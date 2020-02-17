Стычка между сотрудником популярного питерского заведения Music Bar 11 и неизвестным произошла ночью 17 февраля. В результате администратор караоке-бара был экстренно госпитализирован с серьёзной травмой головы.
Как
Выехавшая на место ЧП оперативная группа сейчас изучает место преступления и проверяет записи с видеокамер, которые установлены на соседних зданиях. Сейчас правоохранители пытаются установить личность второго участника конфликта.
Как писал NEWS.ru, ранее пьяный москвич избил полицейского, который попытался задержать нарушителя за распитие спиртного в запрещённом месте.
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