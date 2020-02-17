https://static.news.ru/photo/21947f54-5166-11ea-be07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стычка между сотрудником популярного питерского заведения Music Bar 11 и неизвестным произошла ночью 17 февраля. В результате администратор караоке-бара был экстренно госпитализирован с серьёзной травмой головы.

Как пишет «ПолитЭксперт», конфликт завязался после словесной перепалки. В итоге представителя караоке-бара нашли с проломленным черепом. Врачи экстренно увезли мужчину в больницу.

Выехавшая на место ЧП оперативная группа сейчас изучает место преступления и проверяет записи с видеокамер, которые установлены на соседних зданиях. Сейчас правоохранители пытаются установить личность второго участника конфликта.

Как писал NEWS.ru, ранее пьяный москвич избил полицейского, который попытался задержать нарушителя за распитие спиртного в запрещённом месте.