В Пермском госуниверситете раскрыли детали стрельбы в вузе

В пресс-службе Пермского госуниверситета рассказали о подробностях стрельбы, начавшейся днём 20 сентября. По словам начальника отдела Натальи Печищевой, ранения получили четыре человека. Об этом она сообщила в беседе с NEWS.ru.
У нас стрельба, травматическое оружие. На месте полиция. Есть четыре пострадавших. Пока не знаю, в каком состоянии. Все изолировались кто где может. Я лично с коллегами в конференц-зале, кто в аудиториях. Собираем информацию. В Сети нашли манифест [открывшего стрельбу], что-то он опубликовал заранее, — рассказал в вузе.
Ранее в Сети появилось видео с места стрельбы у здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
По имеющимся данным, стрелок сделал несколько выстрелов из травматического ружья по входу в здание университета, а потом забаррикадировался в восьмом корпусе, предварительно ранив двоих учащихся: у одного из них серьёзно повреждена голова, однако пострадавший находится в сознании.