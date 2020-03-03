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Двое арестованных подростков отрицают, что готовили вооружённое нападение на школу в Саратове и собирались убить около 40 человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя-Онищенко после встречи с ними в СИЗО.

То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались, — написала она в Facebook. Детский омбудсмен также отметила, что...