Сотрудники экстренных служб проводят проверку в самолёте рейса Новосибирск — Москва, совершившего посадку в Перми после сигнала о бомбе на борту.
В авиакомпании S7 подтвердили информацию, что после анонимного сообщения о «минировании» командир воздушного судна принял решение изменить маршрут и приземлиться в Перми.
Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта и проводят необходимые мероприятия, —
передаёт«Интерфакс» сообщение авиакомпании.
В данный момент самолёт находится на отдельной стоянке.
Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт Airbus A320 авиакомпании S7, выполняющий рейс Новосибирск — Москва, готовится к экстренной посадке в Перми из-за сообщения о взрывном устройстве на его борту.
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