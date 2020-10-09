В Пензенской области природный пожар перекинулся на жилые дома

Огонь от природного пожара в городе Сердобске Пензенской области охватил четыре жилых дома. Пламя также перекинулось на нежилой дом и две хозяйственные постройки, сообщили в экстренных службах региона.
Там отметили, что сохраняется угроза дальнейшего распространения огня по домам, где живут люди.
По данным ТАСС, общая площадь возгорания
Несколькими днями ранее спасатели ликвидировали пожар в Цимлянском районе Ростовской области. Там на площади 347 гектаров горел лес, писал NEWS.ru.
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