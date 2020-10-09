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Происшествия

В Пензенской области природный пожар перекинулся на жилые дома

14:50, 09 октября 2020 15
Фото: Unsplash

Огонь от природного пожара в городе Сердобске Пензенской области охватил четыре жилых дома. Пламя также перекинулось на нежилой дом и две хозяйственные постройки, сообщили в экстренных службах региона.

Там отметили, что сохраняется угроза дальнейшего распространения огня по домам, где живут люди.

По данным ТАСС, общая площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Изначально оно произошло в результате сжигания сухой растительности.

Несколькими днями ранее спасатели ликвидировали пожар в Цимлянском районе Ростовской области. Там на площади 347 гектаров горел лес, писал NEWS.ru.

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