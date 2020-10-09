В Пензенской области природный пожар перекинулся на жилые дома

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Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила транспортировать в Москву обнаруженную в Карпинске девочку, которую мать едва не довела до голодной смерти.

Окончательное решение о перевозке должны принять медики в зависимости от состояния здоровья ребёнка. Кузнецова и её коллега в Свердловской области намерены обратиться в прокуратуру с просьбой дать оценку этому случаю,...