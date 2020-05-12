В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш

https://static.news.ru/photo/776d29ec-9448-11ea-a4be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Омска сегодня, происшествия ЧП и ДТП/vk.com

В результате опрокидывания судна в реку Иртыш в Омске попали нефтепродукты, сообщили в аварийно-спасательном отряде «Днепр».

12 мая появилась информация от очевидцев, что судно «Калипсо» опрокинулось на один бок в затоне реки Иртыш в районе садового товарищества «Медик». Вокруг судна выступило масляное пятно. В «Днепре» рассказали, что о произошедшем узнали от МЧС региона

Дежурная смена среагировала, загрузились оборудованием и выехали, в 13:40 (по омскому времени — прим. NEWS.ru) приступили к локализации разлива с помощью размещения бонов по периметру пятна, — цитирует «РИА Новости» спасателей.

При этом ликвидировать последствия аварии будут при помощи скиммера — специального приспособления для очистки воды.

Как писал NEWS.ru, в результате ЧП произошло загрязнение в Приморском крае озера Солёное и части береговой полосы мазутом. Ёмкость с топочным мазутом объёмом порядка трёх тысяч кубометров разгерметизировалась на складе котельной в Находке.По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.