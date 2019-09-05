https://static.news.ru/photo/0519bc0c-d003-11e9-88e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: fbk.info

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что в офисе основанного им Фонда борьбы с коррупцией проходит обыск.

Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, в офис пришли сотрудники ОМОНа в масках. О целях мероприятий работникам не сообщили.

По словам сотрудников ФБК, стражи порядка заблокировали дверь в офис.

Идёт обыск в Навальный LIVE, ФБК заблокирован: возле двери несколько человек в масках, внутрь не заходят. О причинах своего появления нам ничего не говорят — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 5 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что компания «Флай авто», занимающаяся прокатом автомобилей, просит суд взыскать с Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 1 млрд рублей.