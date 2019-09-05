Фото: fbk.info

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что в офисе основанного им Фонда борьбы с коррупцией проходит обыск.

Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, в офис пришли сотрудники ОМОНа в масках. О целях мероприятий работникам не сообщили.

По словам сотрудников ФБК, стражи порядка заблокировали дверь в офис.

Ранее News.ru писал о том, что компания «Флай авто», занимающаяся прокатом автомобилей, просит суд взыскать с Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 1 млрд рублей.

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