Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что в офисе основанного им Фонда борьбы с коррупцией проходит обыск.
Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, в офис пришли сотрудники ОМОНа в масках. О целях мероприятий работникам не сообщили.
По словам сотрудников ФБК, стражи порядка заблокировали дверь в офис.
Идёт обыск в Навальный LIVE, ФБК заблокирован: возле двери несколько человек в масках, внутрь не заходят. О причинах своего появления нам ничего не говорят— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh)
5 сентября 2019 г.
Ранее News.ru писал о том, что компания «Флай авто», занимающаяся прокатом автомобилей, просит суд взыскать с Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 1 млрд рублей.