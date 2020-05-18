В Одессе обвалилась стена пятиэтажки

https://static.news.ru/photo/be45b466-991a-11ea-a531-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Стена жилого пятиэтажного дома по неустановленным причинам обвалилась в Одессе. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

Об этом на своём сайте сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошёл 18 мая в 16:25 по местному времени (совпадает с московским) на Торговой улице. Стена дома обрушилась с первого по третий этаж. Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

В ликвидации последствий обрушения стены пятиэтажки принимают участие 42 специалиста из личного состава экстренных служб и 9 единиц спецтехники.

В апреле обрушение перекрытий между чердачными помещениями и последним, пятым этажом произошло в жилом доме в Москве. Как писал NEWS.ru, причиной аварии стала прорвавшаяся труба, из-за которой на чердаке скопилась вода, и её вес не выдержали перекрытия.