В Одессе обвалилась стена пятиэтажки

Стена жилого пятиэтажного дома по неустановленным причинам обвалилась в Одессе. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.
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В ликвидации последствий обрушения стены пятиэтажки принимают участие 42 специалиста из личного состава экстренных служб и 9 единиц спецтехники.
В апреле обрушение перекрытий между чердачными помещениями и последним, пятым этажом произошло в жилом доме в Москве. Как писал NEWS.ru, причиной аварии стала прорвавшаяся труба, из-за которой на чердаке скопилась вода, и её вес не выдержали перекрытия.
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