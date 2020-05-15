В Мурманской области из-за половодья повреждён железнодорожный мост

Половодье повредило железнодорожный мост на участке Выходной — Кола под Мурманском. Пассажиров перевозят автобусами. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.
Путь закрыт для движения поездов. Перевозка пассажиров от станции Мурманск до станции Выходной и обратно организована автобусами, — говорится в сообщении.
Перевозка осуществлена для пассажиров поездов «Мурманск — Вологда» и «Мурманск — Санкт-Петербург». Они пересаживаются в поезд на станции Выходной. Продолжаются восстановительные работы. Создан оперативный штаб для их координации.
NEWS.ru писал, что в Москве из-за сильного ливня в Троицком и Новомосковском административных округах подтопило три моста, один из которых автомобильный. Также были подтоплены семь поселений в этих административных округах.
Добавьте наши новости в избранные источники