В Москве сообщили о минировании Курского и Казанского вокзалов

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Экстренные службы Москвы получили анонимные сообщения о минировании Курского и Казанского вокзалов, передаёт РИА Новости. Правоохранительные органы начали их проверку. Эвакуация граждан пока не проводилась.

Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва на Казанском и Курском вокзалах, проводится проверка, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что 7 февраля все районные суды Москвы получили сообщения о минировании. Из некоторых зданий людей пришлось эвакуировать. Информация о минировании проверяется.

Два дня назад на пульт экстренных служб поступило сообщение от неизвестного о якобы минировании четырёх самолётов и помещения в терминале В аэропорта Шереметьево. Эта информация не подтвердилась. В результате проверки воздушной гавани и самолётов взрывчатые вещества не были обнаружены.

26 января из-за поступивших угроз минирования специалисты проверили все школы в Центральном округе Москвы. Из-за аналогичных сообщений 25 января детей эвакуировали из школ Саратова, Тюмени и Челябинска.

После новогодних праздников учащихся и персонал школ Красноярска, Севастополя, Керчи и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования. Также подобные угрозы поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и ряда других городов РФ.