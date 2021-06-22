В Москве загорелось здание МВД на Житной улице

В административном здании на Житной улице в центре Москвы, в котором располагается финансово-экономический департамент МВД, произошёл пожар. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, огонь возник на шестом этаже в помещении серверной.
На месте работает несколько пожарных расчётов, они прибыли после того, как сработала автоматическая система пожаротушения. Пламя удалось локализовать, пишут СМИ.
Сотрудники МЧС уточняют площадь пожара и причины его возникновения. Данных о пострадавших не поступало.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, людей успели эвакуировать.
На шестом этаже в серверной здания МВД на Житной, дом 12а, произошел пожар. Люди из здания эвакуированы, — сказал собеседник агентства.
Утром во вторник пожар на складе в Рузе (Подмосковье), где изготавливают плёнку и прочие пластиковые изделия, был локализован на площади восемь тысяч квадратных метров. Известно, что к тушению привлекали авиацию.