В Москве загорелось здание МВД на Житной улице

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В Новосибирске прохожий напал на улице на 13-летнего ребёнка. По данным «КП-Новосибирск», мужчине не понравилось, что дети, качаясь на качелях, сломали их.

Как сообщается, инцидент произошёл на улице Фрунзе. У детей отлетела от качелей гайка, и они попытались самостоятельно починить конструкцию. Случившееся вывело из себя местного жителя, который всё это видел. Он...