В Москве задержали лже-продавца медицинских масок

В столице сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже 23 млн рублей. По данным следствия, сделал он это под видом продажи крупной партии медицинских масок.
Об этом
Однако условия договора продавец не выполнил — маски переданы не были. Когда коммерсант вернулся в банк, то обнаружил, что деньги пропали, — сообщила Волк.
Подозреваемого задержали на съёмной квартире в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).
Ранее NEWS.ru писал о том, что во Французской Гвиане полиция поместила под стражу мужчину, подозреваемого в причастности к похищению 40 тысяч медицинских масок с территории космического центра Куру.
Добавьте наши новости в избранные источники