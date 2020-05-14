В Москве задержали лже-продавца медицинских масок

https://static.news.ru/photo/18f684e6-95c2-11ea-b4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже 23 млн рублей. По данным следствия, сделал он это под видом продажи крупной партии медицинских масок.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк. По её словам, подозреваемый заключил договор с индивидуальным предпринимателем на поставку около двух миллионов медицинских масок на сумму более 23 млн рублей. Деньги покупатель внёс в арендованную продавцом банковскую ячейку одного из коммерческих банков, ключ от которой он должен был передать подозреваемому после отгрузки товара.

Однако условия договора продавец не выполнил — маски переданы не были. Когда коммерсант вернулся в банк, то обнаружил, что деньги пропали, — сообщила Волк.

Подозреваемого задержали на съёмной квартире в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее NEWS.ru писал о том, что во Французской Гвиане полиция поместила под стражу мужчину, подозреваемого в причастности к похищению 40 тысяч медицинских масок с территории космического центра Куру.