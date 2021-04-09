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Происшествия

В Москве водитель такси выстрелил в пешехода из-за замечания

14:04, 10 апреля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве произошёл конфликт между водителем такси и пешеходом, который закончился стрельбой. Один из участников ссоры пострадал.

Инцидент произошёл на Алтуфьевском шоссе. Таксист заехал на тротуар, и пешеход сделал ему замечание в связи с этим. В ответ водитель четырежды выстрелил в прохожего, ранив того в бедро.

Пострадавший был госпитализирован. Таксист с места происшествия скрылся, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что столичный таксист выстрелил из травматического пистолета в голову пассажиру из-за отказа платить за поездку. Пострадавший был доставлен в больницу. По данным СМИ, двое пьяных мужчин сели в такси и в течение поездки неоднократно меняли адреса назначения. В итоге они отказались платить за услугу и первыми напали на водителя. Таксист сделал предупредительный выстрел в воздух, но на дебоширов это не подействовало. После этого он ранил одного из нападавших.

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