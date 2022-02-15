В Москве вновь госпитализировали актёра Геннадия Юхтина

Народный артист России Геннадий Юхтин снова попал в больницу. Как сообщил ТАСС источник в окружении актёра, у 89-летнего Юхтина диагностирован коронавирус. В настоящее время он находится в больнице № 40 в Коммунарке.

Геннадий Юхтин вновь госпитализирован, — сказал собеседник агентства.

Подробности о состоянии его здоровья не уточняются.

Ранее киноактёр был госпитализирован в одну из столичных больниц с коронавирусом, однако после стабилизации состояния был выписан по его просьбе. Также сообщалось, что причиной госпитализации могла быть травма, полученная в результате падения.

Геннадий Юхтин хорошо известен по кинолентам «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители», «Акваланги на дне», «Братья Карамазовы» и многим другим. В 1994 году ему присвоено звание народного артиста России. Он также снимался в современных фильмах и сериалах, таких как «Петербургские тайны», «Молодёжка», «Каменская».

Ранее в больницу в Москве был госпитализирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Врачи оценивают состояние политика как стабильно тяжёлое, у него диагностированы серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Политику подают кислород с помощью аппарата высокопотoчной ИВЛ.