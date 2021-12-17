В Москве пьяный мужчина умер в автобусе от потери крови

51-летний Андрей Болгов в состоянии алкогольного опьянения зашёл в автобус № 571 на остановке «Театр «МЕЛ». Он поскользнулся на ступеньке и рассёк ногу об порог, сообщает Telegram-канал «112». Пассажиры предложили вызвать скорую помощь, но мужчина отказался. Через некоторое время он умер от большой потери крови.

Пожаловался на плохое самочувствие, сказал, что ударился при входе в автобус и пошла кровь. От помощи пассажиров он отказался, — говорится в сообщении.

Известно, что у Болгова началось обильное кровотечение. Мужчина уточнил, что ему выходить через две остановки. По словам пассажиров, он успел позвонить жене и пожаловаться на плохое самочувствие.

Врачи выяснили, что у Болгова было хроническое заболевание. По данным «112», у него был тромбофлебит. Проводится проверка инцидента.

Ранее сообщалось, что по данным ВЦИОМа, алкоголь в стране хотя бы иногда употребляют две трети населения (69%), а 31% опрошенных заявили, что не пьют ничего алкогольного. При этом 88% жителей страны знают о существовании проблемы с нелегальным алкоголем, несмотря на все попытки властей и работу системы контроля. Половина россиян (54%) полагает, что найти место, где можно приобрести нелегальный алкоголь, легко, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.