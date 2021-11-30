В Москве бизнесмен покончил с собой после ссоры с возлюбленной

Московский бизнесмен Юрий Никитаев покончил с собой в парковой зоне на Воробьёвых горах после ссоры с бывшей возлюбленной. Тело 43-летнего мужчины нашли в лесном массиве, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, предприниматель решил совершить самоубийство на глазах у бывшей девушки. Она рассказала прибывшим на место сотрудникам полиции, что рассталась с бывшим возлюбленным около полугода назад. По словам девушки, 30 ноября он подкараулил её, когда она шла с работы. Между ними произошла ссора, в ходе которой Никитаев и покончил с собой на глазах молодой женщины.

Проводится расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия. Полиция выясняет подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток покончил с собой в центре Москвы. Тело нашла в квартире 11-летняя сестра школьника, после чего сразу позвонила матери. Инцидент произошёл в районе Фрунзенской набережной. Юноша увлекался шахматами и спортивным ориентированием. Другие подробности неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов выясняют возможные мотивы поступка несовершеннолетнего.

Также стало известно, что были найдены кураторы «групп смерти», побуждавшие несовершеннолетних совершать самоубийства. Ими оказались такие же подростки. Полиция разоблачила малолетних подозреваемых в Самарской, Владимирской и Нижегородской областях. Так, 14-летний житель посёлка Сокол выдавал себя за координатора одной из печально известных «групп смерти» в соцсетях. Он переписывался с несовершеннолетними и угрожал им в случае невыполнения заданий.