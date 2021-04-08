В Монголии два срочника открыли огонь из автомата и сбежали

https://static.news.ru/photo/5bda7b86-98fb-11eb-841d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Находившиеся в карауле два солдата срочной службы устроили стрельбу из автомата, убили начальника караула и сбежали, захватив оружие. Инцидент произошёл в Монголии в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай.

Согласно данным агентства Xinhua , в настоящее время проводится проверка.

Погибший 34-летний начальник караула и командир части не оказывал никакого давления на солдат, — заявил замглавы монгольского главного управления пограничной охраны.

Ранее комитет солдатских матерей поддержал жёсткий приговор бывшему солдату-срочнику Равилю Шамсутдинову, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье. В комментарии NEWS.ru юрист организации Александр Латынин заявил, что с учётом вердикта присяжных заседателей суд был скован в рамках вынесения приговора и не мог приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы. Трагедия произошла осенью 2019 года. Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, восемь человек погибли.