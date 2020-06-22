В мэрии Магнитогорска умер соискатель вакансии главы управления спорта

https://static.news.ru/photo/1246e594-b48c-11ea-bd16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

32-летний соискатель вакансии в магнитогорской администрации скончался на пороге отдела кадров. Об этом сообщил источник в мэрии города.

При этом информацию подтвердили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В отдел кадров администрации сегодня пришёл 32-летний мужчина, который подавал документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности. Ему стало плохо, вызвали скорую, но врачи только констатировали смерть. Причина устанавливается, — сказали в пресс-службе порталу Znak.com.

Инсайдер, в свою очередь, рассказал, что умерший мужчина хотел принять участие в конкурсе на пост главы городского управления спорта.

Как писал NEWS.ru, ранее пенсионер из Москвы решил повесить портрет советского лидера Иосифа Сталина на стену в подъезде и умер.