В Магадане проверяют обстоятельства гибели депутата, расстрелявшего гусей
В Магадане проверяют обстоятельства гибели расстрелявшего гусей депутата
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
04:45, 20 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет ведёт проверку обстоятельств гибели депутата Александра Крамаренко, тело которого нашли в его офисе в Магадане. Следователи рассматривают несколько версий происшествия, в том числе и сведение счётов с жизнью, сообщает РЕН ТВ.
В данном случае версии рассматриваются стандартные. В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается, — приводит издание слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Магаданской области Андрея Макарова.
На данный момент опрашиваются очевидцы и родственники погибшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Процессуальная проверка проводится по признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — добавил Макаров.
Ранее сообщалось, что в скандал с отстрелом гусей депутат попал в этом году после того, как в соцсетях появилось его фото с убитыми птицами. Крамаренко стоит на фоне надписи «Чукотка-2021», а под ногами валяются больше сотни тушек гусей.