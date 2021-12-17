В Магадане проверяют обстоятельства гибели депутата, расстрелявшего гусей

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Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден мёртвым у себя в офисе. По одной из версий, причиной могло стать «личное решение», сообщает издание «Весьма».

В Магадане уроженец Кременчуга и выпускник Клайпедской мореходки занимался бизнесом, в последнее время — пассажирскими перевозками, ему принадлежит компания «Магадан — Авто». В городскую думу Магадана Крамаренко избирался дважды. Последние...