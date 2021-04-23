В Кузбассе обнаружили расчленённое тело женщины

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Разрезанное на куски тело девушки обнаружили в городе Ленинске-Кузнецком. Останки были расфасованы в несколько пакетов, передаёт Пятый канал.

Убитую нашёл местный житель, когда отправился на прогулку с собакой в микрорайоне Лесной Городок. В какой-то момент пёс учуял подозрительный запах и стал ворошить один из пакетов. Мужчина решил проверить, что внутри, и увидел там один из фрагментов тела.

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело. Следователям предстоит не только разобраться в обстоятельствах жестокого убийства, но и выяснить личность погибшей. Пока что специалисты не могут установить даже её возраст — женщине, как предполагается, было от 20 до 40 лет.

По оценке экспертов, пакеты с останками убитой лежали в этом районе с осени прошлого года.

Ранее суд в Санкт-Петербурге освободил от уголовной ответственности мужчину, который убил и расчленил свою супругу. Его направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.