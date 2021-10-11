В Крыму два человека умерли после отравления суррогатным алкоголем

В Крыму двое мужчин умерли в результате отравления суррогатным алкоголем. Инцидент произошёл недалеко от Ялты. Специалисты проводят проверку. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По данным Telegram-канала, 33-летний Виталий и 38-летний Николай приобрели бутылку водки в магазине «Соседи» в Массандре. В результате отравления Николай скончался на месте, а Виталий впал в кому и умер в больнице.

Торговая точка имеет разрешение на продажу алкоголя. Специалисты изъяли у магазина бутылку водки, аналогичную той, которую распивали мужчины, для изучения содержимого.

Ранее стало известно вещество, содержащееся в суррогатном алкоголе, который вызвал массовое отравление в Оренбургской области. По данным следствия, подозреваемые приобрели один из видов технического спирта «ингибитор технический», который используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов.

По делу о массовом отравлении под Оренбургом задержаны уже 14 человек. Восемь из них заключены под стражу. По последним данным, в результате инцидента скончались 34 человека. Всего пострадали 67 граждан, 24 находятся в больнице, семеро — в тяжёлом состоянии.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. На складах в Орске правоохранители нашли бочки со спиртосодержащей жидкостью, из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых содержался метанол.