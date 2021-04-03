В Красноярске вынужденно сел летевший из Токио во Франкфурт Boeing

https://static.news.ru/photo/538470b0-ba33-11ea-9074-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске совершил в воскресенье, 4 апреля, самолёт, следовавший из Токио во Франкфурт. По предварительным данным, причиной посадки стал отказ левого двигателя. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным агентства, самолёт Boeing В789/H принадлежит компании All Nippon. Он благополучно приземлился в 06:18 по местному времени (02:18 по Москве) в аэропорту Емельяново. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ левого двигателя лайнера.

В настоящее время пассажиры находятся в здании аэропорта. Полёт продолжится, предположительно, через 8 часов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в аэропорту Сургута произошло столкновение находившихся на земле самолётов ATR-72 и ЯК-40. В результате происшествия никто не пострадал.