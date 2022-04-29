В Китае обрушилось шестиэтажное здание мотеля и ресторанов

Фото Li Jianan/Xinhua/Global Look Press

В центральной части Китая в городе Чанша провинции Хунань обрушилось шестиэтажное здание. В нём располагался мотель и несколько ресторанов, передаёт газета «Бэйцзин цинняньбао».

На первом и втором этажах находились рестораны. Кроме того, в здании размещался мотель, — говорится в сообщении.

На месте инцидента находятся спасатели, полиция и представители местной администрации. Что послужило причиной обрушения здания, пока неизвестно. Информации о пострадавших и погибших нет.

Ранее стало известно, что в здании аэропорта Владивостока обрушился потолок. В пресс-службе авиаузла рассказали, что в момент обрушения в обеденной зоне пассажиров не было.