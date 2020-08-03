В Киеве мужчина угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре

https://static.news.ru/photo/17b4ab0e-d572-11ea-9753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный 35-летний мужчина угрожает совершить взрыв в банке бизнес-центра в центре Киева. Об этом заявил заместитель МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, в отделение АО «Универсал банк», расположенное в бизнес-центре «Леонардо» в Шевченковском районе украинской столицы, зашёл мужчина с рюкзаком. Он заявил, что в нём якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию. Помещение банка покинули все сотрудники, кроме руководителя отделения. Она осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операцию «Гром». Представители полиции начали переговоры с террористом, — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По данным издания «Страна», силовики перекрыли подъезды и подходы к бизнес-центру. Полицейские не дают людям забрать автомобили с парковки. На месте происшествия находятся Нацгвардия, скорая, спасатели приехали к захваченному бизнес-центру на такси.

Украинские граждане считают, что теракты начались после выполнения президентом страны Владимиром Зеленским требования террориста из Луцка, который захватил автобус. Об этом граждане пишут в социальных сетях.

Когда президент записывает идиотское видео по требованию психа, он должен привыкнуть, что после одного раза это может стать его постоянной работой, — написала заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова.

По информации журналиста Богдана Аминова, террорист требует выхода в прямой эфир. Эта возможность прорабатывается с украинскими СМИ.

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что осенью 2020 года на Украине могут возникнуть массовые беспорядки на фоне «расслабленной правоохранительной системы». Об этом писал NEWS.ru.