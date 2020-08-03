В Киеве мужчина угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре

Неизвестный 35-летний мужчина угрожает совершить взрыв в банке бизнес-центра в центре Киева. Об этом заявил заместитель МВД Украины Антон Геращенко.
По его словам, в отделение АО «Универсал банк», расположенное в бизнес-центре «Леонардо» в Шевченковском районе украинской столицы, зашёл мужчина с рюкзаком. Он заявил, что в нём якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию. Помещение банка покинули все сотрудники, кроме руководителя отделения. Она осталась по собственному желанию.
Введена в действие специальная полицейская операцию «Гром». Представители полиции начали переговоры с террористом, — написал Геращенко на своей странице в Facebook.
По данным издания «Страна», силовики
Украинские граждане считают, что теракты начались после выполнения президентом страны Владимиром Зеленским требования террориста из Луцка, который захватил автобус. Об этом граждане пишут в социальных сетях.
Когда президент записывает идиотское видео по требованию психа, он должен привыкнуть, что после одного раза это может стать его постоянной работой, — написала заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова.
По информации журналиста Богдана Аминова, террорист требует выхода в прямой эфир. Эта возможность прорабатывается с украинскими СМИ.
Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что осенью 2020 года на Украине могут возникнуть массовые беспорядки на фоне «расслабленной правоохранительной системы». Об этом писал NEWS.ru.
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