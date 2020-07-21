В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму

Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении россиянина, который переводил деньги членам «Исламского государства» (запрещено в РФ). Его обвиняют в содействии террористической деятельности.
Установлено, что злоумышленник неоднократно осуществлял переводы денежных средств на банковские карты лиц, причастных к финансированию международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ, — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.
Обвиняемый заключён под стражу. Сотрудники спецслужб выясняют все обстоятельства преступления.
Максимальное наказание по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) составляет до 15 лет лишения свободы.
NEWS.ru писал, что в Благовещенске под стражу был взят вербовщик «Исламского государства». Его арестовали до 6 сентября 2020 года. По версии следствия, мужчина причастен к распространению призывов к насильственным вооружённым действиям, оправданию радикальных взглядов исламской идеологии международной террористической организации, её символики, а также попыткам создания на территории Амурской области экстремистской ячейки.
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