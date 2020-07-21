В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму

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В штрафном изоляторе ИК-40 Пермского края со следами насильственной смерти обнаружен мёртвым заключённый Юрий Пивоваров, которому до конца срока оставалось 10 дней. Об этом NEWS.ru рассказал правозащитник Владимир Осечкин, который в связи с инцидентом обратился к генпрокурору Игорю Краснову.

Заключённого обнаружили в камере изолятора 19 июля. Как следует из заявления на имя генпрокурора со ссылкой на анонимного сотрудника колонии, где отбывал наказание Пивоваров, «в камере на полу было много...