В Ингушетии завели уголовное дело после обстрела автомобиля

https://static.news.ru/photo/96a11d88-b94a-11ea-af14-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/sledcoming

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело после обстрела машины на территории Назранского района республики. Об этом 29 июня сообщили представители регионального СУ СК.

Нападение произошло 27 июня в 23:00 в селении Сурхах. Неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль из автоматического оружия. В результате ранения получили два человека. Один из них — сотрудник полиции. Отмечается, что в момент стрельбы он не находился при исполнении должностных полномочий. С мая полицейский был на больничном.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору», — передаёт РИА Новости сообщение от регионального СУ СК.

Преступникам, согласно указанным статьям, может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения в местах лишения свободы.

Нападавшие в данный момент разыскиваются. Для этого в республике был введён план «Сирена». Силовики проводят оперативно-следственные мероприятия, которые направлены на розыск.

Раненые госпитализированы, но точных данных об их состоянии на данный момент нет. На месте происшествия работают следователи, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошёл днём ранее на границе Ингушетии и Северной Осетии. Там обстреляли автомобиль, в результате были ранены четыре человека, один из которых скончался. Все участники конфликта установлены и задержаны.

Как писал NEWS.ru ранее, СК Дагестана сообщил о перестрелке. Участниками инцидента стали представители золотой молодёжи. Конфликт произошёл вечером 23 июня 2020 года. Сын бывшего главы Шамильского района Махачкалы Суракат Асиятилов открыл огонь из карабина «Сайга» по племяннику бывшего начальника Дагавтодора Магомедрасула Омарова. По данным следствия, нападавший произвёл семь выстрелов. Омаров скончался на месте от полученных травм.