В Индии самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

Кабина пилотов и передняя часть самолёта оказались полностью разрушены. На месте происшествия работают спасатели.

По предварительным данным, самолёт прилетел из Дубая. На борту судна находилось от 170 до 194 человек. В результате авиакатастрофы в больницы попали более 30 человек. Агентство Reuters сообщает о двух погибших.