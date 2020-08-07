В Индии самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

https://static.news.ru/photo/d69c9570-d8c6-11ea-86a5-fa163e074e61_660.jpgФото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Самолёт, который принадлежит авиакомпании Air India, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Инцидент произошёл в индийском городе Кожикоде.
Кабина пилотов и передняя часть самолёта оказались полностью разрушены. На месте происшествия работают спасатели.
По предварительным данным, самолёт прилетел из Дубая. На борту судна находилось от 170 до 194 человек. В результате авиакатастрофы в больницы попали более 30 человек. Агентство Reuters сообщает о двух погибших.