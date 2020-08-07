Происшествия

В Индии самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

18:42, 07 августа 2020 35
Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт, который принадлежит авиакомпании Air India, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Инцидент произошёл в индийском городе Кожикоде.

Кабина пилотов и передняя часть самолёта оказались полностью разрушены. На месте происшествия работают спасатели.

По предварительным данным, самолёт прилетел из Дубая. На борту судна находилось от 170 до 194 человек. В результате авиакатастрофы в больницы попали более 30 человек. Агентство Reuters сообщает о двух погибших.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян поручил полиции, пожарным и чиновникам принять срочные меры в связи с произошедшим, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку на поле в Курской области. Причиной ЧП стали проблемы с двигателем и топливной системой.

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