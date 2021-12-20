В ХМАО мужчина выстрелил в полуторагодовалого сына, ссорясь с женой

Мужчина случайно выстрелил из ружья в своего полуторагодовалого сына во время конфликта с женой в посёлке Кондинское ХМАО. Дело происходило ночью. Отец малыша, будучи пьяным, схватил ружьё и стал угрожать убийством гражданской жене, сообщает региональное СУ СКР.

Во время ссоры со своей 27-летней сожительницей подозреваемый угрожал ей убийством. Он допустил неосторожное обращение с охотничьим ружьём, вследствие чего произвёл выстрел в сторону совместного полуторагодовалого сына, — говорится в сообщении ведомства.

Ребёнок получил тяжёлые травмы ног, он находится в больнице. В отношении его 35-летнего отца возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве многодетный отец насмерть забил жену и 85-летнюю тёщу, которая пыталась за неё заступиться. Всё произошло на глазах у 10-летней дочери злоумышленника, которая успела убежать из квартиры.

Известно, что в последнее время пара, у которой было четыре дочери, собиралась разводиться и часто ссорилась.