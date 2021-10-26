Девятилетний мальчик застрелил из винтовки четырёхлетнего соседа в Хакасии

Девятилетний мальчик во время игры случайно выстрелил в четырёхлетнего соседского ребёнка из пневматической винтовки, ранив его в голову. ЧП произошло в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия в августе 2021 года. Всё это время за жизнь мальчика боролись врачи, однако на днях он умер. Об этом заявили в Следственном комитете РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

С ранением в области головы ребёнка доставили в Абаканскую межрайонную клиническую больницу, несмотря на проводимую на протяжении нескольких месяцев терапию, спасти ребёнка не удалось, он скончался 20 октября 2021 года, — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, девятилетний ребёнок играл с маленьким соседом у себя дома. Затем они зашли в сарай, в котором хранилась пневматическая винтовка хозяина дома. Его сын снял оружие со стены и стал его рассматривать, после чего произошёл выстрел. Пуля попала в голову четырёхлетнему ребёнку.

Главным фигурантом возбуждённого уголовного дела является отец стрелявшего. В настоящее время рассматривается вопрос о переквалификации действий подозреваемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее трагический случай с участием трёхлетнего ребёнка произошёл в Саратовской области. Мальчик играл с пистолетом, который был заряжен светошумовыми пулями. В какой-то момент произошёл выстрел. Малыш был госпитализирован, возбуждено уголовное дело.